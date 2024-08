Da Notizie ASviS ecco il percorso delle città italiane per la neutralità climatica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale apparso sul sito ASviS il giorno 30 luglio 2024 L’Ue ha lanciato una missione: rendere 100mente neutrali entro il 2030. Nove sono. Nel documento, a cura del Gruppo di lavoro 11, le testimonianze di come si stanno muovendo tra impegni, piani e investimenti. Lanciata nel 2022, la Missione “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” del programma Horizon Europe mira a trasformare leeuropee in modelli di. Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino sono le novead aver raccolto la sfida e il nuovo Quaderno ASviS ne descrive ile raccoglie le loro testimonianze.