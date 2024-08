Aveva 38 anni ed era papà di un bimbo di 10 Armando morto nel tragico incidente stradale di questa notte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Si chiamavaMango,38ed abitava a Sermoneta, in zona Tufette, la persona decedutaneldi Latina, in via del Lido. Separato dalla moglie, abitava con i genitori ed era padre di undi 10. Mango, alla guida della sua Lancia Ypsilon, stava rientrando dal lungomare quando, all’altezza della rotonda tra via del Lido, via Nascosa e viale Pennacchi, ha perso il controllo del veicolo. La dinamica dell’Secondo le ricostruzioni della Poliziadel distaccamento di Aprilia, l’auto ha urtato lo spartitraffico per poi schiantarsi contro il muretto in travertino della rotonda. Mango è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, la Polstrada e le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina.