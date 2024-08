Tulsi Gabbard | Ho lasciato i dem perché sono una cricca assetata di potere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si chiamerà anche Partito democratico. Ma con la democrazia sembra avere qualche problema. Non solo l’addio elettorale di Joe Biden continua a essere avvolto nell’opacità, ma anche la sua fulminea sostituzione con Kamala Harris non sembra esattamente in linea con la volontà popolare. Eh sì,alla fine il voto di oltre 14 milioni di elettori, che hanno partecipato alle ultime primarie dem, è stato bellamente bypassato, nel nome di una nomination concessa meccanicamente dall’alto. Tutto questo, nel silenzio di molti media, che evidentemente trovano normali gli avvicendamenti dinastici. Per cercare di capire qualcosa di più sulle controverse dinamiche interne al Partito democratico americano, La Verità ha deciso di intervistare una figura che questo schieramento lo conosce bene: