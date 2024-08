Temperature record nel Mar Mediterraneo quasi 29 gradi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - La temperatura del Marha battuto il suoper il secondo anno consecutivo. E' quanto emerga da una ricerca dell'Istituto di Scienze Marine (ICM) di Barcellona e della Catalogna. La temperatura media giornaliera della superficie del Marha raggiunto i 28,9 C il 15 agosto e ha battuto ildi 28,7 C registrato il 24 luglio 2023. I dati preliminari si basano sulle informazioni satellitari del servizio marittimo dell'Osservatorio europeo Copernicus, registrate dal 1982. "La temperatura massima è stata raggiunta il 15 agosto sulla costa egiziana, a El Arish (31,96 C)", ma "questo valore deve essere preso con cautela", prima di una verifica approfondita, ha detto Justino Martìnez, ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine.