Gilardino | Inter di caratura internazionale! Pinamonti? Aspettiamo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Albertoha tenuto la sua prima conferenza stampa alla vigilia del campionato. Domani il suo Genoa giocherà contro l’. Simone Inzaghi ha parlato qualche minuto prima. CONFERENZAALLA VIGILIA DI GENOA-, che preparazione avete fatto durante l’estate? Ho una percezione positiva per quanto fatto in campo e nei lavori quotidiani. C’è entusiasmo. Dobbiamo affrontare al massimo una squadra dinazionale che ha vinto meritatamente il campionato. Gudmundsson va alla Fiorentina. Nell’ultimo periodo ha fatto riabilitazione per l’adduttore, per questo era lontano dal campo. Lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa. Se giocatori di questo calibro riescono a esprimersi come han fatto nel Genoa in questi anni è merito di tutti. Albert ora è il passato, il presente si chiama Genoa.