Champions Pack 2024-2025 Inter e Milan | quanto costano e chi spende di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)o, 16 agosto– Ci siamo. Fra poco più di un mese giocatori e tifosi delle due squadreesi di calcio torneranno a sentire la “musichetta della” (ovvero l’inno ufficiale della competizione, realizzato nel 1992 dal compositore inglese Tony Britten sulla base dell’inno di incoronazione “Zadok the Priest” di Georg Friedrich Händel). La prima giornata della principale manifestazione calcistica europea – che quest’anno si svolgerà con una nuova formula a girone unico, cui seguirà la fase a eliminazione diretta – è in programma per martedì 17 e mercoledì 18 settembre. Poco più di un mese, quindi, etorneranno a sfidare le loro rivali continentali, riempiendo San Siro nei match casalinghi. In questi giorno entrambi i club hanno messo in vendita i mini abbonamenti per laLeague, ribattezzati in entrambi i casi/25.