(Di venerdì 16 agosto 2024) “Cosa glia ha?”., tutti notano quello strano. Il 15 agosto 2024, il principeMarkle sono atterrati a Bogotá, Colombia, per una visita che promette di unire impegno sociale e scoperta culturale. Invitati dalla vice presidente colombiana Francia Márquez, la coppia hato il suo tour con un incontro caloroso presso la residenza ufficiale della vice presidente, dove hanno condiviso un momento di convivialità sorseggiando tè e caffè accompagnati da pan de bono, un tipico pane di formaggio colombiano. >> “Ho paura per”. La rivelazione choc di: “Cosa potrebbe succederle” Francia Márquez ha espresso il suo entusiasmo per la visita, sottolineando l’importanza di affrontare questioni come il cyberbullismo e la violenza online, temi che sono al centro dell’attività della loro fondazione, Archewell.