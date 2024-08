Atalanta ufficiale l’arrivo del 24enne centrocampista Marco Brescianini dal Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo, 16 agosto 2024 – L’questo pomeriggio ha ufficializzatodi, che aveva svolto alla vigilia di Ferragosto le visite mediche prodromiche alla firma del contratto. Il, nato a Calcinate in provincia di Bergamo ma cresciuto a Erbusco, arriva dalcon la formula del prestito annuale con riscatto che sarà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni., inseguito da giugno dalla dirigenza nerazzurra,duttile in grado di ricoprire più ruoli, da mediano a trequartista, già da domani, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri, si aggregherà al gruppo allenato da Gian Piero Gasperini e sarà a disposizione per la trasferta a Lecce di lunedì pomeriggio.