LIVE Cobolli-Darderi ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | derby azzurro sul cemento dell’Ohio in palio gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il secondo turno dell’edizionedel Masters 1000 di(Stati Uniti). Intrigantetra due delle sorprese in casa Italia della stagione in corso. Ci si gioca l’accesso tra i migliori sedici sul, per diventare il secondo italiano, dopo Jannik Sinner, a raggiungere glidiin questo torneo. Flaviosta vivendo uno dei picchi più alti di forma della sua giovane carriera. Il tennista romano ha infatti da poco disputato la primaATP della carriera, nell’ATP 500 di Washington, perdendo poi l’ultimo atto con Sebastian Korda.