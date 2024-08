I giochi in piscina di Giorgia Meloni e la figlia foto dal resort di lusso con gli auguri di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Brindisi, 15 agosto 2024 –in versione inedita nella consueta cartolina dalle vacanze. In unapubblicata sul suo profilo Instagram la presidente del Consiglio si diverte incon laGinevra. L’immagine è sgranata, volutamente, per tutelare la privacy sua e della bambina, che intuiamo visibilmente cresciuta, i capelli lunghi, biondi come quelli della mamma. Per l’occasione della famiglia si è riunita.sta trascorrendo le ferie in una masseria di Ceglie Messapica, località del Brindisino che ha scelto per il quinto anno consecutivo. Con lei e lac’è anche l’ex compagno e padre della bambina, il giornalista Andrea Giambruno, dalla quale la premier si è recentemente separata. E poi la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida, oltre che qualche fedelissimo di Fratelli d’Italia.