Portami alla stazione Lui rifiuta | accoltellato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) PERUGIA – Ancora violenza in piazza Grimana, ancora un’aggressione finita nel sangue nella zona, non nuova a episodi di questo genere. C’è un nuovo caso di attacco, praticamente gratuito, almeno stando al racconto della presunta vittima del ferimento, un 32enne della Guinea, residente a Perugia, che ha intercettato, in via Mentana, una pattuglia dei carabinieri, e raccontato quanto aveva da poco subìto. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì. I militari erano impegnati in un posto di controllo, quando sono stati raggiunti dal 32enne che si è fermato con l’auto per chiedere aiuto. Il giovane, con ferite al capo,mano e ad una gamba, ha raccontato ai militari dell’Arma di essere stato aggredito poco prima in piazza Grimana da un nordafricano che gli avrebbe intimato di accompagnarloferroviaria di Fontivegge.