Il Bologna in emergenza Anche El Azzouzi è ko Affanno a centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I problemi di lista in vista della Champions, con almeno due elementi della rosa che rischiano l’esclusione, e un reparto diche conta numericamente sette elementi sconsigliano un nuovo innesto in mediana. La contingenza, però, lo rende necessario. Morale: se nelle ultime curve del mercato dovesse arrivare l’occasione alle giuste condizioni il rinforzo arriverà. Perché all’esordio in campionato Italiano potrà contare sui soli Moro, Fabbian e Freuler, oltre ai baby Hodzic e Byar. Aebischer ne avrà per un paio di settimane circa, i tempi di recupero di Urbanski dalla tendinopatia al ginocchio non sono ancora certi e Ferguson non tornerà prima di metà settembre-inizio ottobre. Alla lista degli indisponibili si aggiunge El: "Lieve distorsione del ginocchio destro, con edema osseo del piatto tibiale mediale.