I film cult sul Ferragosto | quella maledetta vena di solitudine che infrange gli stereotipi video

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tante le pellicole italiane ambientate nelle città deserte dicon una sottiledi malinconia. Le vacanze al mare con le grandi abbuffate in spiaggia, le grigliate chiassose in campagna e le “cocomerate” d’obbligo sono gliche moltihanno scardinato restituendo al contario un’aura diche attraversa il “dover essere”, l’obbligo di “fare qualcosa” il 15 agosto. E allora c’è l’imbarazzo della scelta per i “malinconici” diche vogliano accostarsai ad alcuni “” tra caldo, città vuote, negozi ‘chiusi per ferie’ e ladi chi resta. Tra le pellicole italiane ormai classiche c’è ‘Il Sorpasso’ di Dino Risi, ‘Un Sacco bello’ di Carlo Verdone, ‘Caro diario’ di Nanni Moretti, ‘Ferie di agosto’ di Paolo Virzì con il recente sequel ‘Un altro’ girato a distanza di ventotto anni.