Eventi a Bologna di mercoledì 14 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14– Siamo arrivati alla vigilia di Ferr. In tanti, quest’anno, hanno deciso di trascorrere il capodanno dell’estate lontano dal mare e dalla spiaggia. Vediamo cosa c’è in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, inaugurazione di Ferra Villa Revedin nel parco del Seminario. Partecipa l’arcivescovo Matteo Zuppi. Alle 21, tutti in piazza Maggiore dove si balla la Filuzzi. Una serata dedicata alla danza, con una dedica speciale a Henghel Gualdi. Ancora alle 21, l’Arena Tivoli guarda il film Romeo è Giulietta. Sempre alle 21, Teatri di Vita accoglie Martina Catuzzi in Satira sui deboli. Alle 21.15, all’Arena Orfeonica va in scena This is. Alle 21.30, Povere creature è la proposta cinematografica dell’Arena Puccini. Sempre alle 21.