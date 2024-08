Bambini esposti al caldo estremo l’Unicef | l’Italia tra i Paesi più colpiti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il cambiamento climatico sta rimodellando la vita di milioni diin tutto il mondo, e i suoi effetti sono particolarmente evidenti anche in Italia. Secondo un’analisi del, ben 466 milioni divivono oggi in aree dove il numero di giorni estremamente caldi – definiti come giornate con temperature superiori ai 35 gradi Celsius – è almeno raddoppiato rispetto a sessant’anni fa. Questo fenomeno globale, che colpisce in maniera diseguale diverse regioni del pianeta, trova un riscontro significativo anche nel nostro Paese. Ben 466 milioni divivono oggi in aree dove il numero di giorni estremamente caldi è almeno raddoppiato In Italia, gli ultimi sessant’anni hanno visto un incremento allarmante dei giorni di, con una crescita di quasi sei volte rispetto al passato.