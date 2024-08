Schlein le vedeva le Olimpiadi prima di Parigi? A Londra 2012 tra i medagliati 8 azzurri come Egonu

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Quelli del Pddinonno le: di sicuro non hanno seguito quelle di. Non si spiega altrimenti l’isteria di questi giorni sullo Ius soli sulla scia dei risultati delle Macroniadi, suggestionati dall’ultimo oro italiano, quello conquistato delle ragazze della pallavolo – che non sono solo Paolae Myryam Sylla, va ricordato per rispetto di tutte – e con uno strabismo che balza agli occhi. Perché invocare lo Ius soli a orologeria, quando il Pd al governo (ma anche il M5s) non lo ha voluto mettere in agenda né realizzare quando era al governo? Strano ma vero, in occasione delledi(governo Monti “regnante”) nessuno si accorse che erano parecchi anche in quella edizione gli italiani allae cioèla pallavolista azzurra con genitori non nati in Italia oppure non nati in Italia.