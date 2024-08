Questi pantaloncini sono la vera alternativa agli short shorts

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Il regno deicorti, i cosiddetti, è forse già finito? È già tramontato il sole sulle cosce nude degli uomini in giro per il mondo? Paul Mescal dovrà andare a nascondersi Probabilmente no! Ma una cosa è certa: ora è il momento deglilunghi e larghi. Mentre icortissimi mantengono la loro presenza hot nei guardaroba dei ragazzi alla moda, l'emergere deilarghi rischia di destabilizzare la corona. Nel menswear è in corso una guerra civile, se vogliamo. Un colpo di stato. In netto contrasto con l’influenza anni ’70 delle cuciture interne da dodici centimetri che hanno dominato il Instagram di ventenni e trentenni, gli anni ’90 contrattaccano con grande (e potente) varietà. Il to è specifico: lungo, come minimo al ginocchio, al massimo a metà tibia; vita più bassa; e una forma dritta, a volte perfino baggy.