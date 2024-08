Nidi tutte le famiglie hanno avuto risposta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)d’infanzia: il Comune di Medicina dàalleammesse al bando. L’amministrazione medicinese ha completato nel mese di luglio le assegnazioni per id’Infanzia comunali. Con l’obiettivo di sostenere ledel territorio, l’amministrazione ha ottenuto cinque nuovi posti finanziati dalla Regione tramite il Fondo sociale europeo. Quindi i posti complessivi deicomunali passano da 112 a 117. Per l’anno educativo 2024-25 sono state ammesse un totale di 81 domande di nuove iscrizioni. Per la prima graduatoria con entrambi i genitori che lavorano è stato offerto un posto neicomunali ale 65richiedenti. Anche 4 bambini le cuisono nella graduatoria con un solo genitore che lavoraaccettato un posto neicomunali.