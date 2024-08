L’intervista di Musk a Trump infiamma i Social | Kamala incompetente Biden fatto fuori da un colpo di Stato video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Donaldlo ribadisce anche nel corso deldi due ore a Elon, andata in streaming su X: “Rischiamo la Terza guerra mondiale”. E il patron di Tesla concorda: “Penso che la gente sottovaluti il rischio”. La “conversazione” tra Elone Donaldsu X, avvenuta alle 3 di notte in Italia, ha avuto finora numeri record: è stata ascoltata finora da 16,4 milioni di persone, 84 milioni le visualizzazioni sul post, 319 mila i commenti, 111 mila i ‘retweet’, 374 mila i ‘Mi piace’. Lo riporta Elonsulla sua piattaforma, avvertendo che “Domani esploderà ancora di più”. Che cosa ha dettonela ElonDonaldil protagonista di due ore di conversazione sulla piattaformaX, ex Twitter, con il proprietario,