Le acque pericolose A decine si tuffano proprio dove Mahmoud ha trovato la morte

(Di martedì 13 agosto 2024) Le temperature sono parecchi gradi oltre la media in questi giorni d’agosto e l’acqua del fiume invita a tuffarsi, apparentemente senza pericoli. Tali condizioni hanno convinto tante persone a entrare in acqua per un bagno rinfrescante, con buona pace dei divieti. A una sola settimana della tragedia per ladel 24enneAhmed Bakry, ledel fiume al Pignone nella frazione cassanese di Groppello, nello stesso puntola corrente ha trascinato via il giovane egiziano, sono state ancora invase da bagnanti. "Purtroppo la voglia di svago e di refrigerio durante il periodo estivo – commenta il sindaco Fabio Colombo – fa dimenticare le disgrazie e nello stresso tempo sottovalutare i pericoli del fiume, specialmente per chi non conosce le sue insidie. Il divieto di balneazione ha l’intento di tutelare la vita delle persone.