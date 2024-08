Io i nativi e il Grande Spirito Il Sud America secondo Valentina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Italia, Spagna, Perù, Brasile, Cile, Argentina e ancora Italia, per la precisione Novate. È questo il percorso della novateseBeretta, che, grazie alle esperienze maturate nei suoi viaggi e soggiorni all’estero, ora propone un percorso che fonde la biodanza con la filosofia e le tradizioni della cultura sudna. La storia di, classe 1981, inizia dopo il diploma di liceo artistico, a cui è seguita la scuola di atelierista e arti visive di Milano. Quiha imparato a organizzare atelier per bambini, ricchi di materiali per realizzare laboratori sensoriali e creativi in collaborazione con una cooperativa della scuola di Bruno Munari, noto artista e designer italiano.