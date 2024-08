Il talento del Chelsea tra i giocatori che attraggono l’interesse del Leeds United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè tra i favoriti per assicurarsi la promozione in Premier League questa stagione, ma questo non ha impedito a Daniel Farke di voler rafforzare la sua squadra quest’estate prima della chiusura del mercato. Il club dello Yorkshire ha aperto il suo campionato sabato con un pareggio per 3-3 contro il Portsmouth e il suo allenatore tedesco ora vuole rafforzare le sue opzioni difensive con due nuovi talenti. Secondo Football Insider, ilsarebbe interessato al difensore del Friburgo Bruno Ogbus e al difensore centrale delBashir Humphreys.