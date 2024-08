Vacanze senza bambini né i tuoi né quelli degli altri? Arrivano gli hotel child free | Qui nessun bimbo può disturbare il tuo relax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche se l’idea diper adulti può sembrare osé – e a volte lo è davvero – in realtà queste strutture accolgono solo maggiorenni (o al massimoa partire da 12 anni), promettendodi assoluto, al riparo da bimbi schiamazzanti. Tutto è nato negli anni ‘70 quando, in un resort dei Caraibi, si decise di ricreare per le coppie una romantica atmosfera da luna di miele. Pian piano seguirono altre strutture nel mondo, tutte accomunate dalla mancanza di(l’età minima di accesso varia a seconda dei posti, da 12 a 14, 16 o 18 anni) e dal fatto di essere catene di lusso con servizi stellati. Messico, Portogallo, Austria, Francia, Spagna, Marocco, Grecia, Egitto e tante altre nazioni hanno già cominciato da tempo a rispondere alle richieste crescenti di spazi, secondo alcuni esperti aumentate dopo il Covid.