Tennis 100 anni di attesa e due medaglie per l’Italia | Errani Paolini e Musetti copertina di un movimento in salute

(Di lunedì 12 agosto 2024) Correva l’anno 1924 quando Uberto de Morpurgo portava in dote l’ultima medaglia nelai Giochi Olimpici al. In mezzodifficili,in cui ilè stato uno sport fuori dal programma olimpico o solo sport dimostrativo, come quando conquistarono il bronzo Raffaella Reggi e Paolo Cané a Los Angeles nel 1984. Dopo una serie di avvenimenti sfortunati, come il sorteggio del magico doppionel 2012 a Wimbledon ai quarti contro le sorelle Williams, l’agognata medaglia è arrivata per l’Italalle Olimpiadi dopo 100dall’ultima volta. E addirittura non ne è arrivata una, ma ben due: Sarae Jasminenel doppio femminile si sono messe al collo la medaglia d’oro e Lorenzosi è preso il bronzo nel singolare maschile.