Strage di Sant’Anna 80 anni dopo – Mattarella | Eccidio tra i più spietati con i fascisti complici La Repubblica riconosce qui le sue radici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lapuòre le suein eccidi come quello didi Stazzema di cui ricorrono proprio oggi gli 80: “Il testimone della memoria e dell’impegno continuerà a passare di mano in mano, per ricordarci che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla strada della civiltà e della pace, sconfiggendo chi fa crescere l’odio“. A ricordare così l’versario dellanazista nel piccolo paesino della Versilia è il presidente dellaSergio. Il 12 agosto è “per laoggi è giorno di memoria, di raccoglimento, di testimonianza” dice il capo dello Stato. Si trattò di uno degli eccidi piùdella seconda guerra mondiale, ricorda il presidente, compiuto da “reparti delle SS naziste, con latà fascista“.