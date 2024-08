Stazione del Pigneto assegnato l’appalto da 131 milioni Ma non sarà pronta per il Giubileo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 giugno 2024 – Nuova fermata di interscambio nel quartiere: Rete ferroviaria italiana ha individuato come migliore offerente il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mi.Cos, Maceg, Gema e Salcef per la realizzazione dei lavori. Il valore delè di circa 131di euro. L’intervento prevede, in una prima fase da completare nel 2026, la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata. Nella fase successiva, da realizzarsi entro il 2029, previsto il completamento della copertura del vallo, con apertura di una nuova piazza pedonale e la realizzazione del sottopasso di collegamento con la Metro C.