Perché gli orologi Bulova sono un successo da 150 anni

(Di lunedì 12 agosto 2024)è un nome importante nel mondo dell'orologeriarappresenta la combinazione perfetta di innovazione, precisione e design. Fondata nel cuore di New York,ha saputo conquistare il mercato globale grazie a modelli che hanno fatto la storia. Le origini multiculturali La storia diinizia nel 1875 quando Joseph, un immigrato boemo, apre il suo primo negozio di gioielli a New York. Questo piccolo negozio si sarebbe evoluto in uno dei marchi più riconosciuti al mondo. Nel 1912,decide di aprire una fabbrica a Biel, in Svizzera, dedicata esclusivamente alla produzione di movimenti di alta qualità. Una mossa strategica che segna l'inizio di una nuova era, combinando l'innovazione americana con l'artigianato svizzero.