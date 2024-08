Miccichè divorzia da Forza Italia | Ho contribuito a fondarla ma Berlusconi mi avrebbe capito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gianfranco, capogruppo del gruppo Misto all’Assemblea regionale siciliana, aderisce al Movimento per l’autonomia (Mpa) di Raffaele Lombardo e confluisce nel gruppo del movimento all’Ars. “hocon Silvioe resterà sempre nel mio Dna. Ma laconcepita in Sicilia danon esiste più. Non c’è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici. Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili, basti pensare a quello che è accaduto recentemente in consiglio comunale a Palermo”, dice Micccichè. “L’Mpa di Raffaele Lombardo è la scelta più coerente per chi come me si è speso per la Sicilia e per la sua autonomia – continua – Un accordo netto in un momento cruciale per il futuro dell’autonomia.