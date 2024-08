Emergenza Napoli dopo la ‘rottura’ c’è un reparto che ha bisogno del mercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) E’ scattata una vera e propriain casa: per Giovanni Manna resta una sola strada percorribile. Ildelè in costante divenire. I prossimi giorni saranno decisivi, la volontà del club è quella di accelerare i tempi per andare a completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore lo ha fatto capire a chiare lettere: la rosa, così com’è, non è completa e c’èdi intervenire per sistemare le cose. Lo sa bene anche Giovanni Manna che prima della partita col Modena ha ammesso che la rosa azzurra non è ancora completa.