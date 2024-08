Conto alla rovescia per la 107esima edizione del Giro del Casentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo, 12 agosto 2024 – Mancano pochi giornideldel, una delle gare più antiche d'Italia, anzi fra quelle che si disputano ancora fra gli elite e under 23, ex dilettanti, in questo momento è la più vecchia visto lo stop quest'anno deldella Bolghera a Trento. La corsa si disputerà domenica 18 agosto. C'era stata la possibilità di un arrivo suggestivo e spettacolare a La Verna in occasione degli 800 anni delle Stimmate di San Francesco, poi per questioni logistiche, l'epilogo sarà ancora a Corsalone. Ildelè organizzato dall'Uc Aretina con in testa Roberto Severi, Paolo Abetoni, il presidente Liliano Casanova, il prezioso apporto del comune di Chiusi giuidato da Giampaolo Tellini. La partenza alle 13,30 da Corsalone, poi Bibbiena, Soci, Poppi, Bibbiena, Corsalone, prima ascesa a Sarna dopo 27 Km.