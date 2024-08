Come si rilassano gli animali | la strana tecnica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 agosto 2024) Anche glisi riposano e lo fanno in maniera particolare e caratteristica a seconda della specie a cui appartengono. In tal senso, alcuni utilizzano delle tecniche singolari. Glisied alcuni hanno modalità ‘strane‘ per farlo. Per esempio, lo ‘splooting‘ è un comportamento molto particolare che appare bizzarro, ma che ha delle origini ben precise. La posizione, in questione, consiste nello stendere le zampe anteriori in avanti, appoggiare il ventre a terra e allungare le zampe posteriori indietro. Tale modalità di relax è messa in atto dai cani, ad esempio, ma anche dagli scoiattoli e, cosìaltre tecniche di riposo, è attuata per un motivo ben preciso.