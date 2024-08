Volo fatale da una finestra di Cona morto prima del ricovero | aperta un’inchiesta si farà l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ferrara, 11 agosto2024 – Stava per essere ricoverato a. Nel reparto di Psichiatria dove era seguito da un po’ di tempo. Ma qualcosa è andato storto. Mentre si trovava al Triage, in attesa, è accaduto qualcosa che lo ha spinto fino a salire al secondo piano, nel blocco ingresso 3 del nosocomio Sant’Anna, aprire unae volare di sotto. Senza scampo. Inutili i soccorsi dei sanitari che ovviamente sono intervenuti in tempi strettissimi, considerando il luogo dove si è consumata la tragedia. Ècosì un quarantacinquenne originario della provincia di Forlì, ma da molto tempo residente a Ferrara. Fino a ieri la ricostruzione più probabile, dopo i primi accertamenti della Polizia di Stato, è che si possa essere trattato di un gestontario.