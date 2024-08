Timori per gli italoamericani in Venezuela Un oppositore di Maduro sparito da giorni I casi sono tantissimi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Cresce la paura nella comunità di italiani in, dove la cosiddetta operazione ‘toc toc’ degli agenti del governo di Nicolascontro i suoi oppositori non risparmia nessuno, neppure i nostri connazionali che vivono da tempo nel paese sudamericano. Gli ultimi duesotto i riflettori delle autorità italiane riguardano due italoni di origini siciliane. “Ma i, sostiene Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero-, i rastrellamentiovunque. Chiedo alle ambasciate di aprire le porte a tutti loro e alle decine di persone che mi chiamano dico di rifugiarsi subito nei nostri consolati”. Si teme che Antonio Calvino, 46enne di origini siracusane, non ci sia riuscito.