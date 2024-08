Rafa Nadal che mazzata | dati terrificanti non accadeva da anni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024)terribile per, il dato che si verificherà nondae dà una grossa idea sulla sua cadutasta vivendo un periodo molto particolare della sua carriera. Ci sono tanti dubbi riguardo il prosieguo della sua meravigliosa carriera. Il problema è che non riesce più a essere competitivo, non rappresenta nemmeno un’alternativa credibile ai giocatori più forti del circuito. Dato terribile per(LaPresse) Ilveggente.itE, soprattutto, perde match contro tennisti che non sono nemmeno così tanto competitivi. Alle Olimpiadi si è arreso senza grosse storie contro Novak Djokovic. Tra i due c’è ormai una differenza enorme pur essendoci soltanto un anno di differenza. L’obiettivo principale dierano appunto le Olimpiadi, oltre al Roland Garros, il torneo del suo cuore, lo Slam che gli ha regalato ben 14 successi.