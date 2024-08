L’incognita Giani-bis E il campo largo è già una resa dei conti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 – Lo ricorderemo come l’agosto di Eugenio: si potrà o no prescindere dal suo bis? E’ il governatore il convitato di pietra di una politica toscana che ha scaldato i motori con grande anticipo rispetto alle prossime regionali 2025. Con un copione che stavolta è stato stravolto: l’obiettivoimperversa, la linea Schlein vira a sinistra irrobustita dall’esito del voto europeo e comunale, le certezze ritenute granitiche si incrinano fino a sgretolarsi. E per la prima volta nella storia della regione rossa cade il tabù della ricandidatura scontata del presidente uscente. A squarciare il velo dietro il quale si agitavano già dai giorni successivi al voto di giugno le fibrillazioni, i dubbi e i malumori per una conferma senza tentennamenti ci hanno pensato il segretario regionale Dem, Emiliano Fossi, e l’informazione toscana.