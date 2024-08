Finale per l' oro l' Italvolley femminile avanti 2-0 sugli Usa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - Magistrale prestazione delle azzurre del volley nellaolimpica dei Giochi di Parigi contro gli Stati Uniti. Le ragazze di Julio Velasco sono in vantaggio per 2 a 0 dopo aver vinto anche il secondo set (25-20) con una netta superiorità sia in attacco che in difesa. Le azzurre hanno vinto il primo set 25 a 18. Strepitosa la prestazione di tutto il collettivo, in particolare con le bordate di Paola Egonu, Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Sarah Luisa Fahr e Anna Danesi. Alla 'South Paris Arena 1' una bolgia totale tra tifo - tanti gli italianispalti - e musica ad altissimo volume.