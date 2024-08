Basket serie A Tanta curiosità per vedere all’opera la nuova Virtus Cacok e Grazulis alle prese con la riabilitazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Sui social sono documentate le vacanze dei giocatori bianconeri che iniziano ad essere agli sgoccioli. L’accordo tra l’Eurolega e l’associazione di categoria dei giocatori che la disputano prevede che la preparazione debba durare 5 settimane e questo comporta che la, come del resto fece la scorsa estate, non effettuerà il classico ritiro, ma resterà a Bologna anche perché se è vero che il gruppo è al gran completo è altrettanto vero che vi sono due giocatori, Andreje Devontaeche hanno la necessità di restare sotto le Due Torri dovendo ancora concludere il periodo dilegato ai rispettivi interventi chirurgici. A causa della situazione che sta vivendo l’impiantistica la V nera è costretta restare in città per svolgere la preparazione, e a spostarsi per disputare gli impegni che precedono l’inizio della stagione macinando anche parecchi chilometri.