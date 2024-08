My home my destiny anticipazioni 17 e 18 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 10 agosto 2024) Mymy17 e 18La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. A partire dall’8 luglio, “MyMy” andrà in onda solo il sabato e la domenica, sostituita nei giorni feriali dalla nuova serie turca “The Family“. Mymy17 e 18di Sabato 17Zeynep trova Mehdi privo di sensi nel suo negozio, vittima di un’aggressione. Viene portato in ospedale, dove rimane sotto osservazione per una notte, nonostante le sue condizioni non siano gravi. Zeynep decide di restare con lui, ma durante un suo breve allontanamento, Mehdi controlla il cellulare di Zeynep e scopre dei messaggi in cui il signor Baris le propone un incontro in un hotel di Istanbul. Questo rende Mehdi sospettoso e lo spinge a convincere Zeynep ad andare all’incontro di lavoro per poi seguirla di nascosto.