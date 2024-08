LIVE – Finale staffetta 4×400 maschile atletica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Latestuale delladelladell’leggera alledi. Si è qualificato per il rotto della cuffia il quartetto composto da Sito, Aceti, Sibilio e Scotti, inizialmente eliminato ma successivamente ripescato per via dell’esclusione della Nigeria. L’obiettivo non è ovviamente solo quello di far bella figura, ma anche quello di ambire al podio e tentare di conquistare una medaglia. Non si tratta di un compito facile per mille ragioni, a partire dalla concorrenza, ma l’Italia può senz’altro sognare in grande. L’appuntamento con laè alle ore 21.00 di sabato 10 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladellaalledi, per non perdersi alcuna emozione.