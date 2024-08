Le ultime note di Puccini Turandot al Gran Teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) TORRE DEL LAGO "Io ci ho messo, in quest’opera, tutta la mia anima", scriveva in una lettera, nel marzo del 1924, Giacomosull’ultimo capolavoro dellade stagione del melodramma italiano:. L’opera incompiuta del Maestro che, nonostante questa incompiutezza, manifesta tutta la genialità del suo autore, tornerà, questa sera, dopo gli straordinari consensi della prima, al 70° Festivalnel nuovo allestimento del Maestro Pier Luigi Pizzi, che ha voluto, per segnalare l’anniversario dei 100 anni dalla scomparsa di, riproporre l’inconsueta esecuzione senza finale.