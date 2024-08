Idee e spazi come antidoto alle fragilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Cultura, volontariato, salute pubblica, sport, formazione. Ma il vero ’core business’ della Fondazione Carispezia ruota da sempre attorno al perno del welfare, delicato settore nel quale l’ente di via Chiodo fa la differenza in un territorio esposto, per caratteristiche demografiche e sociali, a numerose. I progetti in corso sono tanti. C’è ’Integrazioni’, iniziativa nata nel 2016 grazie a un protocollo d’intesa siglato da Fondazione Carispezia, Caritas, Parco delle 5 Terre, Confagricoltura e Cia, e che oggi conta 80 partner pubblici e privati, per offrire percorsi di integrazione e inserimento socio-educativo a soggetti fragili nei settori dell’agricoltura, della viticoltura, del ripristino dei muretti a secco.