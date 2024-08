Follonica esulta per la Farfalle C’è un pizzico di Toscana nel bronzo della ritmica alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Ancheper le. La squadra italiana di ginnasticaha conquistato la medaglia dinella prova a squadredi Parisi, incantando il pubblico con un esercizio finale eseguito alla perfezione sulle note dell’Estasi dell’Oro di Ennio Morricone, colonna sonora de Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, questi i nomi delle cinque ragazze che si sono fatte onore ai giochi.è da anni la città nella quale lesinano per preparare le gare: il 24 e il 25 luglio scorsi, le ragazze hanno anche disputato un test event per affinare gli ultimi dettagli in vista dei Giochi di Parigi.