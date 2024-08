Brasile disastro aereo a Vinhedo | cosa è successo? Il gelo il guasto e lo stallo | la ricostruzione drammatica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Il tragico incidenteavvenuto incoinvolge un bimotore ATR 72 della compagnia Voepass, che si è schiantato in un complesso residenziale nella città di. Tutte le 61 persone a bordo, inclusi i quattro membri dell’equipaggio, hanno perso la vita. Gli investigatori stanno analizzando le scatole nere per ricostruire gli ultimi momenti del volo. Durante una conferenza stampa, la compagnia aerea ha ammesso che il modello ATR 72 è particolarmente “sensibile” al, ma ha assicurato che il sistema antidell’era pienamente operativo al momento del decollo. Tuttavia, non è ancora chiaro se unpossa essersi verificato durante il volo. L’era stato sottoposto a una verifica di routine la notte precedente, senza che emergessero problemi significativi.