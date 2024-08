Amori e scandali alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 10 agosto 2024) Ci sono lee si rinnovano le emozioni che si vivono in gara insieme alla conquista di medaglie e a tanti aneddoti che rimarranno nel tempo.e scaldali2024. Lesono il più grande spettacolo sportivo del mondo che appassiona sportivi e non sportivi. Fino all’11 agosto i nostri cuori batteranno all’unisono in collegamento con Parigi e con l’edizione 2024. Del resto, è un evento che ci accompagna fin dall’antica Grecia e non sono pochi i motivi per amare le, Thomas Ceccon e Luana Alonso. Crediti: Ansa Ceccon, Instagram luanalonsom – velvetgossipGrazie alla tenacia di Charles Pierre de Frédy barone di Coubertin, fondatore nel 1894 del Comitato Olimpico Internazionale, l’organizzazione che ancora governa i Giochi.