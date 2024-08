Al via la ‘Festa del Grano’ | sfilata dei carri e concerto dei Tiromancino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAl via questa sera il programma della Festa del Grano di Foglianise che si concluderà domenica 18 agosto con ildeiin piazza “Fiamme Gialle” e lo spettacolo di fuochi pirotecnici. Come ogni anno il momento più atteso sarà quello della caratteristicadei tradizionalidi grano in programma venerdì 16 agosto. Tra le “opere” realizzate dai “Maestri del Grano” quelle dedicate al Veneto, regione protagonista di questa edizione 2024 della Festa del Grano, e quella dedicata a padre Isaia Columbro da Foglianise dichiarato “Venerabile” da Papa Francesco nel mese di giugno scorso. “Minuziosi intrecci e arabeschi dorati torneranno anche quest’anno a percorrere le vie di Foglianise – commenta il sindaco Giovanni Mastrocinque -, testimoni indiscutibili di un’arte sapiente e di una profonda devozione della comunità verso San Rocco.