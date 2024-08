Uomo letterario carismatico romanzesco | il viaggio di Julio Velasco nella pallavolo va oltre l’ossessione dell’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Vorrei che ogni giocatore fosse come Kiraly: sembra che ti mangi, ha le vene gonfie, non molla mai, ti urla in faccia, ti fa sentire che è lui il più forte”: è l’estratto di uno splendido articolo del compianto Corrado Sannucci sul nuovo ct della nazionale italiana di, pubblicato su Repubblica il 6 aprile 1989. Il nuovo ct era, all’epoca 47 anni, reduce da un quadriennio di successi al comando della Panini Modena, dove si era formato il nucleo della formidabile squadra azzurra del decennio successivo: Andrea Lucchetta, Luca Cantagalli, Lorenzo Bernardi, Fabio Vullo, Franco Bertoli. Trentacinque anni dopo, eccoci ancora qui:ct dell’Italia femminile, trascinatafinale olimpica di Parigi, avversagli gli Stati Uniti di Karch Kiraly.