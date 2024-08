Todibo Giuntoli tutto il giorno al telefono con l’agente Il difensore ha fatto le visite mediche col West Ham

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024)ilalcon. IlhalecolHam Notizie contrastanti da Londra suilcentrale del Nizza che fino a ieri pomeriggio era dato per sicuro alla Juventus. Poi, in serata, il sorpasso delHam che ha messo sul tavolo quei bigliettoni verdi chenon vuole mai cacciare. Per Sky Sports (così come per Fabrizio Romano)ha completato lecon gli Hammers e dovrebbe essere annunciato nelle prossime 24-48 ore. BREAKING: Jean-Clairhas completed his medical atHam and an announcement could be made in the next 24-48 hours pic.twitter.com/IfSRG5CY59 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2024 Invece per un account X molto prossimo alHam, la vicenda non è chiusa.è sì a Londra ma la Juventus non vuole saperne di arrendersi.