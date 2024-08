Tennis Sinner torna sulle Olimpiadi | Non mi alzavo dal letto era il mio obiettivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le parole dell’azzurro impegnato a Cincinnati Mentre il torneo olimpico diè terminato Jannikto a giocare, questa volta a Cincinnati. È infatti cominciata la stagione sul cemento americano. L’azzurro, a domanda diretta, ha parlato della sua forzata rinuncia ai Giochi Olimpici di Parigi. A Ubitnnis ha spiegato: “Credo che soltanto io e il mio team sappiamo davvero come mi sono sentito: da fuori è una cosa, da dentro è un’altra. Io soprattutto so come mi sono sentito. Lo avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il miopiù grande erano le, purtroppo però non ero neanche in grado di alzarmi dal. Poi sinceramente di quello che pensa la gente diciamo che ci do poca importanza, poco peso. Non sono più sui social, che è una cosa che mi fa molto bene.