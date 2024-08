Sciopero ombrelloni sindaco Forte dei Marmi | Solidarietà famiglie balneari

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024)DEIdei: “”.flop in Versilia, dove solo Lido di Camaiore ha aderito alla mobilitazione deiindetto un paio di ore la mattina di venerdì 9 agosto da se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti. A cui non hanno aderito Asso, Federe Cna. Non hanno aderitodei, Marina di Pietrasanta e Viareggio, dove, rispetto agli annunci della vigilia, circa una ventina di stabilimentisi sono uniti allo. E c’è l’intervento di Bruno Murzi,didei. “Anche se adeilonon ha avuto grandi adesioni, per noi che siamo una città turistica, si tratta di un evento importante e allo stesso tempo preoccupante.