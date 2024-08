Perché il lancio della mega costellazione cinese crea allarme detriti spaziali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) La recente missione spaziale, volta a lanciare una prima serie di satelliti per comunicazioni, ha generato oltre 50, i quali potrebbero rappresentare un serio rischio per i veicoliin orbita terrestre bassa. Nonostante non sia il primo evento che solleva questa problematica di sostenibilità spaziale, l’evento ha sollevato, giustamente, preoccupazioni crescenti riguardo la sicurezza nello spazio e alla gestione dei. Il 6 agosto, un razzo Long March 6A è stato lanciato dal cosmodromo di Taiyuan, utilizzando una rampa diappositamente costruita. Questo razzo, equipaggiato con un secondo stadio modificato per consentire riaccensioni multiple e il rilascio di numerosi satelliti, ha posizionato 18 satelliti Qianfan, noti anche come G60, in un’orbita polare a circa 800 chilometri di altitudine.